Canada: Fico, 'congratulazioni a Rota rieletto speaker Camera dei comuni'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Congratulazioni ad Anthony Rota, rieletto @HoCSpeaker. Condivido il suo rinnovato auspicio che i già eccellenti rapporti tra Montecitorio e la Camera canadese proseguano con concrete iniziative di cooperazione fra le nostre assemblee". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, su twitter postando la lettera di congratulazioni a Rota per rielezione e speaker della Camera dei Comuni canadese.

"Ho apprezzato -si legge nella lettera di Fico- che anche in questa circostanza, nel suo discorso di investitura abbia voluto ricordare le comuni radici italiane, pronunciando una parte del suo intervento in italiano. Colgo in questo sue parole il rinnovato auspicio che nel corso del suo nuovo mandato si possano rafforza ulteriormente i già eccellenti rapporti" tra il Parlamento italiano e quello canadese.