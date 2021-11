26 novembre 2021 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - L'Italia affronterà nella semifinale del gruppo c dei play-off di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 la macedonia del Nord, mentre il Portogallo se la vedrà con la Turchia. Le due vincitrici si affronteranno in finale per il posto a disposizione per i Mondiali. Nell'eventuale finale l'Italia giocherà in trasferta, in Portogallo o in Turchia.