Calcio: Barcellona, accordo con Koeman, 10 mln per chiudere rapporto

Barcellona, 26 nov. (Adnkronos) - Il Barcellona e l'ormai ex allenatore Ronald Koeman hanno raggiunto un accordo per chiudere il contratto in essere dopo l'esonero del tecnico olandese dello scorso 27 ottobre. Secondo El Periódico de Catalunya, il club catalano pagherà complessivamente 10 milioni di euro, entro il 31 dicembre, al tecnico e ai suoi assistenti Alfred Schreuder ed Henrik Larsson, risparmiando due milioni di euro sul suo stipendio annuale. Koeman è stato sostituito provvisoriamente da Sergi Barjuán e poi da Xavi Hernández.