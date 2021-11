Camera: centrosinistra a caccia nome per Roma centro, tra big e ex può spuntarla donna**

26 novembre 2021 a

Roma, 26 nov (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha deciso, a Roma si tornerà alle urne il prossimo 16 gennaio per scegliere il deputato del collegio uninominale Lazio 1, quello lasciato vacante dal sindaco Roberto Gualtieri. Si tratta del rappresentante alla Camera dei deputati del centro storico, zone come Celio, San Saba, Testaccio, Trastevere e Flaminio, che solo in questa legislatura hanno regalato due vittorie record al centrosinistra: Paolo Gentiloni nel 2018 con il 42%, poi dimesso per andare alla Commissione Ue, e Roberto Gualtieri nel 2020 con il 62%.

Nel centrosinistra il totonomi impazza da tempo, ma una scelta formale ancora non è stata presa. In ballo ci sono diversi fattori, compreso il rispetto degli equilibri tra i vari alleati. Ma con la data del voto fissata, una scelta si impone a breve. Tra i primi a circolare sono stati i nomi dei Big, come quello di Giuseppe Conte e di Nicola Zingaretti. L'ex premier ha più volte smentito e il presidente della Regione Lazio, anche di recente a chi glielo ha chiesto, avrebbe ripetuto il suo 'no, grazie'.

Così le ipotesi per tentare il tris del centrosinistra nel collegio Roma centro si sono moltiplicate. Tra queste, quella di Enrico Gasbarra, che veniva dato in 'pole' anche alla Regione per il dopo Zingaretti. In casa Pd a circolare sono i nomi di Gianni Cuperlo e di Giuseppe Provenzano, per il quale però si parlava anche di una candidatura a governatore in Sicilia alle prossime amministrative. Italia viva e Azione, da parte loro, hanno avanzato la candidatura di Marco Bentivogli. In questa girandola di nomi, la soluzione su cui gli alleati potrebbero convergere alla fine potrebbe essere quella di una candidatura al femminile, come quella di Cecilia D'Elia o di Annamaria Furlan.