Violenza su donne: Conte, '109 femminicidi da inizio anno, è vergogna per tutti' (2)

(Adnkronos) - "Il nostro faro è la Convenzione di Istanbul - prosegue l'ex premier in un commento su Instagram - la nostra ferrea convinzione è che si debba facilitare l'inserimento lavorativo delle vittime, combattere le disuguaglianze fra uomini e donne, creare presupposti e percorsi reali di indipendenza economica per le donne, che si traducono anche in una maggiore possibilità di uscita dalla spirale di violenza".

"Dobbiamo coltivare ogni giorno - casa per casa, scuola per scuola - una nuova cultura delle relazioni interpersonali. L'educazione al rispetto degli altri è il passaggio obbligato tra bambini e giovani: ogni reale cambiamento passa da formazione, istruzione e cultura. È necessario combattere gli stereotipi e produrre - senza distrazioni e rallentamenti - il massimo sforzo nell'azione di sostegno e intervento delle Istituzioni. Dobbiamo fare la nostra parte", conclude Conte.