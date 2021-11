Recovery: Draghi, 'Pnrr occasione straordinaria per futuro Italia'

25 novembre 2021 a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un'occasione straordinaria per investire nel futuro dell'Italia e per rendere il nostro Paese più moderno, equo e sostenibile. Il suo successo dipende dalla collaborazione di tutti: parti sociali, enti territoriali, società civile". E' quanto scritto in un messaggio del presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione della prima riunione del 'Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale'.

"Il Tavolo Permanente permette una consultazione attiva e costante per migliorare l'attuazione del Piano, rimuovere eventuali ostacoli, accelerare la sua realizzazione. Vi ringrazio per il Vostro contributo e Vi auguro un confronto costruttivo", le parole del premier.