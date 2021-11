Quirinale: Tabacci, 'tutti i partiti chiedano il bis a Mattarella, serve continuità'

25 novembre 2021 a

Roma, 25 nov (Adnkronos) - Per il Quirinale "una soluzione c'è" ed è "l'unica via d'uscita possibile": "I partiti, tutti, prima di infilarsi in vicoli perigliosi chiedano a Mattarella un ultimo sacrificio: il Paese ha bisogno di continuità a tutti i livelli". Lo dice Bruno Tabacci a Repubblica.

"La lotta al Covid che non è finita, l'esigenza di rispettare le scadenze del Pnrr, e la necessità di proseguire in una fase di rilancio economico suggeriscono che Draghi rimanga a Palazzo Chigi. La continuità, per me, significa che non possiamo giocarci né Mattarella né Draghi, gli uomini che hanno restituito dignità e rispetto al Paese, per fare un salto nel buio verso elezioni anticipate, verso un falso ritorno alla normalità", spiega il leader di Centro democratico.

"Il problema non è Berlusconi, ma il fatto che una candidatura imposta da una parte politica sull'altra — e penso anche all'ipotesi Gentiloni — finirebbe per spaccare la maggioranza di Draghi. Che un minuto dopo il voto per il Colle si ritroverebbe a Palazzo Chigi in uno scenario diverso, temo troppo stretto per un personaggio della sua dimensione. Così non avremmo l'attuale premier né da una parte né dall'altra", sottolinea tra l'altro Tabacci.