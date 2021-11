Quirinale: Patuanelli, 'mi piacerebbe una donna al Colle, è momento giusto'

25 novembre 2021 a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Al Quirinale, "in linea di principio, mi piacerebbe ci fosse una donna, non perché per forza il prossimo Presidente della Repubblica debba essere una donna, ma perché credo che sia il momento in cui questo Paese possa avere all'apice dei suoi organi costituzionali una donna". Lo dice il ministro alle Politiche Agricole e capo delegazione del M5S al governo Stefano Patuanelli, ospite in studio dell'Adnkronos.