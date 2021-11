Prodotti professionali per capelli: Nika lancia Ultimate di Kperfection e Styling Secret

25 novembre 2021 a

(Pisa, 25/11/2021) - Nika Hair Beauty Excellence, marchio premium di prodotti professionali per capelli, lancia due linee di prodotti innovativi: Ultimate di Kperfection e la linea Styling Secret.

Pisa, 25 novembre 2021 - Prendersi cura dei propri capelli con prodotti professionali è una lezione che molte donne conoscono bene: per questo è fondamentale che i parrucchieri e i privati acquistino prodotti dai benefici testati e che consentano di migliorare la fase di styling. Per rispondere a questa necessità Nika Hair Beauty Excellence ha studiato e lancia ora sul mercato due linee di prodotti: Ultimate e Styling Secret.

Ultimate di Kerfection

Ultimate è il nuovo arrivato nella linea Kperfection, dedicata alla ricostruzione della fibra capillare. È il prodotto ideale quando bisogna intervenire su capelli che hanno perso forza e brillantezza, e appaiono spenti, danneggiati o sfibrati. Dopo solo 4 settimane di trattamento completo si possono notare alcuni dei miglioramenti, tra cui un maggiore corpo alla chioma, nonché un'accresciuta forza ed elasticità della fibra capillare.

Si possono inoltre constatare una riduzione delle doppie punte (fino a -80%) e ad una maggiore resistenza della fibra dei capelli che può essere quasi triplicata.

Ultimate è tra i prodotti in grado di ricostruire in profondità la fibra capillare per capelli danneggiati e indeboliti. Con la nuova tecnologia intelligente SEAL-X, costituita da Cheratina Solubile, Agenti Condizionanti e Color Guard, è in grado di raggiungere lo strato più interno della fibra capillare per un'azione di ricostruzione immediata e profonda.

La linea Styling Secret

Styling Secret è una linea di prodotti professionali per capelli dedicata allo styling finale: per questo sarà molto apprezzata non solo da chi si vuole dilettare in una piega a prova di hair stylist, ma soprattutto da tutti i professionisti del settore. I prodotti contengono ingredienti che, attivati dal caldo della piastra o dell'asciugacapelli, proteggono la chioma dal calore. Inoltre, le soluzioni texturizzanti aumentano il volume della fibra capillare e, allo stesso tempo, assicurano una durata della piega di ben 24 ore.

A differenza di altre soluzioni, quelli della linea Styling Secret hanno una profumazione che li rende piacevoli e desiderabili sia dalla donna, sia dall'uomo. La fragranza che viene emanata è sottile e raffinata, oltre a permettere di utilizzare più prodotti contemporaneamente.

Styling Secret è composta da differenti prodotti che assicurano uno styling preciso e di lunga durata: la versatilità di questa linea permette di modificare la tenuta della piega mixandoli tra loro per ottenere il risultato che soddisfa l'hair stylist e il cliente finale.

I prodotti possono essere acquistati sia dai privati che desiderano ottenere a casa un risultato professionale, sia da professionisti del settore (istituti di bellezza, saloni di parrucchieri e hair stylist) che vogliono offrire ai propri clienti una gamma di prodotti professionali per capelli. Le nuove linee di prodotti possono essere testate in uno dei numerosi saloni Nika Hair Beauty Excellence.

Per informazioni

Nika Hair Beauty Excellence

VIA PONTE A PIGLIERI 8, 56122 PISA

Tel. aziendale : 05041426

Cell aziendale: +393278409426

