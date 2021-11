L'innovazione rende più forti, sempre e comunque. L'esperienza di Legance con la tecnologia Cisco.

25 novembre 2021 a

Cisco HyperFlex offre continuità operativa, resilienza e sicurezza, elementi essenziali per garantire il servizio ai propri clienti in qualsiasi eventualità.

Milano, 25 novembre 2021 –Legance, uno degli studi legali italiani indipendentileader di mercato, ha scelto Cisco per la sua dotazione tecnologica: dal networking, all'iperconvergenza fino alle soluzioni di collaboration.

Legance, fondato nel 2007, è leader nel mercato italiano e internazionale con una solida presenza a Milano, Roma, Londra e New York .Lo studio offre servizi completi di consulenza legale alle imprese con un approccio innovativo che ruota intorno alla centralità del cliente, all'innovazione e alla valorizzazione dei talenti. La tecnologia è stata da sempre un elemento imprescindibile, un asset strategico per la crescita del business e per l'empowerment dei professionisti. Fin dai primi tempi, Cisco è stato al fianco di Legance occupandosi in primis del networking e gradualmente ampliando l'infrastruttura tecnologica con l'integrazione di nuove soluzioni di comunicazione e collaborazione aziendale.

La scelta di Cisco HyperFlex

HyperFlex è la soluzione di iperconvergenza di nuova generazione di Cisco, sviluppata specificatamente in base alle esigenze dei clienti, HyperFlex semplifica e migliora le operazioni dei data center e supporta le aziende nel prosperare in un mondo multi-cloud assicurando al contempo prestazioni, flessibilità, scalabilità e sicurezza dei dati.

"In Legance, siamo sempre stati all'avanguardia nell'innovazione tecnologica, che consideriamo un fattore di successo decisivo nel nostro settore. Al momento dell'introduzione di Cisco HyperFlex sul mercato italiano, ne abbiamo prontamente riconosciuto le capacità e abbiamo iniziato a valutare i vantaggi di una integrazione all'interno della nostra infrastruttura esistente", racconta Emilio Sica, Chief Financial Officer di Legance.

Oggi più che mai, continuità e resilienza del business sono inderogabili, in un momento di cambiamento come quello della pandemia, molte aziende hanno dovuto reinventare il proprio metodo di lavoro, Legance, grazie agli investimenti tecnologici, alle soluzioni e alle competenze di Cisco, ha potuto farlo da un giorno all'altro senza intoppi.

"Aver implementato la soluzione di iperconvergenza di Cisco prima che la pandemia scoppiasse è stato fondamentale. La nostra lungimiranza e i nostri investimenti tecnologici ci hanno premiato. Anche durante il primo lockdown, poco è cambiato nelle nostre attività quotidiane e nelle prestazioni aziendali"aggiunge Emilio Sica.

“L'adozione di HyperFlex ha portato notevoli vantaggi a Legance: scalabilità, efficienza, velocità. In qualsiasi momento lo studioè in grado di aggiornare i propri sistemi senza preoccuparsi d'altro e senza togliere tempo prezioso ad altre attività strategiche, basta un clic” afferma Enrico Mercadante, Lead for Specialists Team Southern Europe and Innovation for Italy di Cisco. “Legance è una realtà votata all'innovazione e, proprio grazie a questa sua impostazione, è riuscito in brevissimo tempo a vincere la sfida di un cambiamento dettato da variabili fuori dal loro controllo, come la pandemia, non perdendo nemmeno un giorno di operatività, concentrandosi al massimo, come sempre, sui propri clienti”.

Oltre a Cisco HyperFlex, Legance ha integrato la soluzione di disaster recovery con il supporto di Softway, partner di Cisco. "Data la particolare tipologia e la quantità giornaliera di dati che Legance gestisce, la sicurezza e la resilienza sono essenziali" spiega Alessandro Statari, Chief Executive Officer di Safeway "se dovesse accadere il peggio, il cliente è ora in grado di avviare un recupero controllato dei dati con pochi clic, in qualsiasi momento e in piena autonomia".

Lo strumento perfetto per supportare il lavoro remoto

Insieme a HyperFlex, Intersightworkloadoptimizer ha garantito prestazioni eccellenti, visibilità a 360° sull'intero stack infrastrutturale, analisi e processo decisionale facilitati dall'intelligenza artificiale e automazione con un approccio open-innovation per garantire le prestazioni delle applicazioni, anche con componenti di terze parti. Lo strumento ideale per supportare il lavoro da remoto e la resilienza aziendale in tempi di incertezza.

Una delle prossime sfide per Legance sarà integrare il lavoro a distanza nel loro modello operativo, quindi la prossima frontiera sarà quella del mobile working, “Abbiamo imparato che per rendere meglio, il nostro lavoro deve adattarsi alla nostra vita e non viceversa, per questo motivo, continueremo a investire in tecnologia" afferma Gabriele Capecchi, Partner di Legance. “Tecnologie come Cisco Webex, ci hanno aiutato a essere più vicini ai nostri clienti, mostrando un impegno e una dedizione senza precedenti nel nostro ruolo di consulenti. Questa esperienza ci ha anche insegnato che un servizio legale ben strutturato va a beneficio delle nostre comunità e del nostro paese nel suo insieme, permettendoci di attrarre investimenti, opportunità commerciali e di costruire ponti che ci spingeranno verso un futuro migliore, insieme".

Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è leader tecnologico mondiale che dal 1984 è il motore di Internet. Cisco stimola nuove possibilità re-immaginando le vostre applicazioni, proteggendo i vostri dati, trasformando la vostra infrastruttura e potenziando i vostri team per un futuro globale e inclusivo.

