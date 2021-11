Covid: Patuanelli, 'ora più controlli, faremo il massimo con risorse che abbiamo'

25 novembre 2021 a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Vigilare sulle misure anti-Covid, compreso sull'uso del green pass su tram, bus, treni. "Ci saranno più controlli sicuramente ed è necessario farli. Saranno controlli a campione, d'altronde anche il codice della strada prevede di non superare il limite di velocità, di non passare col rosso, di non andare contromano, ma non è che ad ogni incrocio, su ogni autostrada o ad ogni semaforo c'è una pattuglia a controllare se qualcuno infrange le regole". Lo dice il ministro alle Politiche Agricole e capodelegazione del M5S al governo Stefano Patuanelli, ospite in studio dell'Adnkronos.

"Si faranno controlli nel modo più adeguato possibile - chiarisce il ministro - con dei piani che le Prefetture devono inviare al ministero dell'Interno settimanalmente ed è questo il massimo che possiamo fare, con le risorse e le dotazioni delle forze dell'ordine che abbiamo", forze dell'ordine "che stanno lavorando e fanno tutto il resto che facevano prima e a cui va il nostro ringraziamento per l'impegno profuso. I controlli vanno fatti e in modo sensato, ma non perché non c'è una totale possibilità di controllo non si debbono mettere in campo questi dispositivi".