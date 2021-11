Covid: Patuanelli, 'Lega? Ce ne sono due, illogica quella che strizza occhio a no vax'

25 novembre 2021 a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "L'idea che mi sono fatto da un po' di tempo è che esiste una Lega al governo e una Lega poi fuori. Devo dire che mi trovo più a mio agio con la Lega al governo, nel senso che condividiamo anche le difficoltà delle diverse forze politiche che non vanno nascoste, perché ciascuna forza politica ha dei momenti di difficoltà sui diversi provvedimenti, sul tema Covid, sui temi economici, sulle varie misure. Poi però vedo, fuori dal governo, una Lega che in alcuni suoi esponenti ammicca un po' a quel mondo non di perplessi, ma di no vax, e che rischia di radicalizzare il dissenso rispetto ai provvedimenti che il governo fa. Questo lo trovo piuttosto illogico". Lo dice il ministro alle Politiche Agricole e capo delegazione del M5S al governo Stefano Patuanelli, ospite in studio dell'Adnkronos.