Covid: Patuanelli, 'anche vaccinati non abbassino guardia, rispettare regole'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Le misure di prevenzione vanno mantenute. L'uso della mascherine, l'igienizzazione delle mani, il distanziamento: bisogna continuare a rispettare le regole, non va abbassata la curva dell'attenzione nemmeno in chi è vaccinato. Ieri in cabina di regia il professor Brusaferro ci ha fatto notare una cosa molto importante: la scorsa stagione autunnale avevamo un grosso impatto del Covid ma un minore impatto delle altre malattie virali, oggi invece troviamo una maggiore circolazione dei virus perché siamo meno attenti, usiamo meno le mascherine, siamo più vicini, igienizziamo meno le mani. Questo è fondamentale dirlo". Lo dice il ministro alle Politiche Agricole e capo delegazione del M5S al governo Stefano Patuanelli, ospite in studio dell'Adnkronos.