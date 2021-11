Calcio: Skriniar a Osimhen, 'in bocca al lupo, spero di vederti presto in campo'

25 novembre 2021 a

Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - "Ciao Victor. In bocca al lupo, spero di vederti presto in campo. Forza campione!". E' il messaggio d'auguri, via social, del difensore dell'Inter Milan Skriniar rivolto all'attaccante del Napoli Victor Osimhen. Lo slovacco è stato protagonista involontario dello scontro che ha obbligato Osimhen ad uscire al 55' di Inter-Napoli con la frattura scomposta dello zigomo. Un fair play mostrato anche dallo stesso Napoli, che in un tweet ha ringraziato "l'Inter e in particolare l'Ad Giuseppe Marotta e il dottor Piero Volpi, oltre al personale del Niguarda di Milano, per la preziosa e immediata collaborazione in occasione dell'infortunio di Victor Osimhen".