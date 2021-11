25 novembre 2021 a

Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - "Il Club Italia se ne sta interessando a 360 gradi, stanno lavorando su tre posizioni e sono a buon punto. Noi risolviamo il problema formale poi spetterà al ct valutare se chiamarli o no". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale in merito all'iter naturalizzazione di Joao Pedro e di altri calciatori convocabili in Azzurro.