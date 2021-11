Calcio: Ghirelli, 'Lega Pro segue con attenzione vicende Teramo e Pro Patria'

25 novembre 2021 a

Firenze, 25 nov. - (Adnkronos) - “La Lega Pro sta seguendo con grande attenzione e verificando sistematicamente quello che succede nelle società S.S. Teramo Calcio e Aurora Pro Patria": Così il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

“Voglio ricordare -aggiunge Ghirelli in una nota- che le nuove regole per il passaggio di quote societarie superiori al dieci per cento prevede l'approvazione della Figc, in base a criteri di sostenibilità economica ed onorabilità. Non mi risulta che queste procedure siano state ancora attivate dai Club. Anche in virtù di questo, la Lega Pro sta monitorando attentamente tutti gli sviluppi delle situazioni societarie di Teramo e Pro Patria”.