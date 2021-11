Calcio: Europa League, Lokomotiv Mosca-Lazio 0-3, biancocelesti ai sedicesimi**

25 novembre 2021 a

Mosca, 25 nov. - (Adnkronos) - La Lazio batte 3-0 la Lokomotiv Mosca in un match valido per la quinta giornata del gruppo E di Europa League, qualificandosi ai sedicesimi di finale. Alla Rzd Arena della capitale russa decidono la partita la doppietta di Immobile su rigore al 56' e al 63' e il gol di Pedro all'87'. Nell'altro match del girone il Galatasaray supera 4-1 il Marsiglia. In classifica turchi primi con 11 punti, segue poi la Lazio a quota 8, eliminate Marsiglia e Lokomotiv con 4 e 2 punti.