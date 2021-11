Semplificazioni: Starace, 'certo miglioramento ma compito arduo, probabile più tentativi'

24 novembre 2021 a

a

a

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - "In Italia si è registrato un certo miglioramento per quanto riguarda le semplificazioni. Ma non è del tutto soddisfacente. Con l'associazione di categoria abbiamo avanzato delle proposte. Non è semplice semplificare. E' un compito arduo, non credo si riuscirà con unico tentativo. Probabilmente non basterà uno solo tentativo, forse sarà necessario un secondo o un terzo". Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace nel corso della conferenza stampa al termine della presentazione del piano strategico.