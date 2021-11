Offerte di EZVIZ per il Black Friday 2021: il momento migliore per creare la tua casa Smart

24 novembre 2021 a

a

a

Chi cerca le migliori tecnologie al prezzo più vantaggioso per una casa più sicura e intelligente non può farsi sfuggire queste offerte.

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 24 novembre 2021 /PRNewswire/-- EZVIZ, leader a livello mondiale nel campo della Smarthome, presenta le entusiasmanti offerte per il Black Friday, sia per chi si affaccia sul mondo della domotica, sia per gli esperti di tecnologia.

Riprende la vita fuori casa, si torna in ufficio e si pianificano le vacanze: è il momento giusto per investire in sicurezza per la casa, per tenere d'occhio animali e bambini. EZVIZ è il brand scelto da milioni di utenti in tutto il mondo.

Fino al 29 novembre sarà possibile trovare grandi sconti da Amazon, Unieuro, Euronics, Mediaworld e dai principali retailer. Ecco alcune delle offerte più interessanti:

La telecamera EZVIZ più versatile e facile: completamente wireless, fino a 270 giorni di autonomia con una ricarica completa, adatta a interno ed esterno. BC1C è un concentrato funzioni avanzate, come visione notturna a colori, rilevamento intelligente del movimento umano, difesa attiva e molto altro. Disponibile anche in kit con pannello solare.

La best-seller EZVIZ 2021. Il suo obiettivo rotante motorizzato è in grado di coprire la tua proprietà a 360°, rileva figure umane con Intelligenza Artificiale e vede a colori anche di notte. Un guardiano instancabile per la tua casa.

Le telecamere per esterni EZVIZ più apprezzate, per una protezione 24/7. Il rilevamento di figura umana e la visione notturna a colori di C3N lavorano insieme per rilevare efficacemente gli intrusi. Ottima qualità video FullHD e design resistente alle intemperie IP67.

Una telecamera per interni ricca di funzionalità ma economica. Ruotando per coprire ogni angolo, C6N può tracciare automaticamente gli oggetti in movimento. Conversazione bidirezionale, modalità privacy e visione notturna sono le sue funzioni più apprezzate.

EZVIZ permette lo storage dei video su schede MicroSD o tramite abbonamento al suo servizio cloud, in prova gratuita per 30 giorni.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1677689/Black_Friday_EZVIZ.jpg