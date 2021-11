Milano: anziana investita da ruspa, è grave

24 novembre 2021 a

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - Un donna di 74 anni è stata investita da una ruspa a Vanzago, in provincia di Milano. Poco dopo le 9 la donna stava camminando per strada, quando è stata travolta dal mezzo. L'anziana ha riportato traumi all'addome, al bacino e alle gambe ed è stata portata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti l'elisoccorso e un'ambulanza. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.