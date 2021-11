Kavalan vince il "Worldwide Whiskey Producer Trophy" di IWSC

24 novembre 2021 a

Nel 2021 ha ottenuto più di 100 medaglie d'oro a livello internazionale, battendo ancora una volta il record.

TAIPEI, 24 novembre 2021 /PRNewswire/-- L'International Wine and Spirit Competition (IWSC) ha assegnato per la terza volta il Worldwide Whisky Producer Trophy a Kavalan, consentendo così alla distilleria taiwanese di concludere uno spettacolare 2021 ricco di premi.

Il Worldwide Whisky Producer Trophy viene assegnato al produttore di whisky che ottiene il punteggio più alto in America, Europa, Asia e Australasia; quest'anno il riconoscimento è stato conferito sulla scorta delle 7 medaglie d'oro speciali e delle 8 medaglie d'oro conquistate da Kavalan, nonché del Worldwide Whiskey Trophy ottenuto per il Podium Single Malt Whisky.

Il trofeo corona una spettacolare stagione di premi per Kavalan, nel corso della quale la distilleria ha collezionato più di 100 medaglie d'oro e 10 dei riconoscimenti più prestigiosi del settore.

Tra questi, il titolo di Produttore o Distilleria dell'Anno nei principali concorsi: IWSC, International Spirits Challenge (ISC) e San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).

Il CEO YT Lee ha dichiarato che il 2021 è stato un anno da record per Kavalan.

"Kavalan si è sempre spinta oltre per offrire qualità accompagnata dalla costante innovazione. Continueremo a impegnarci per conferire ai nostri whisky il sapore e gli aromi eccezionali che i nostri fan si aspettano. Ringrazio i giudici per questo trofeo e lo dedico al mio team che lavora sempre indefessamente", ha dichiarato Lee.

I dieci principali premi del 2021

Distilleria Kavalan

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Informazioni sulla distilleria Kavalan

La distilleria Kavalan nella contea di Yilan è all'avanguardia nell'arte del whisky single malt a Taiwan dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato con umidità e calore intensi, è realizzato con le cristalline acque di disgelo della Snow Mountain ed è arricchito dalle brezze di mare e di montagna. Queste condizioni si uniscono per creare la cremosità di Kavalan. La nostra distilleria, che porta il vecchio nome della contea di Yilan, ha alle spalle circa 40 anni di produzione di bevande sotto la società madre, King Car Group. Abbiamo collezionato oltre 600 medaglie d'oro o premi più prestigiosi nei concorsi più competitivi del settore. Visita il sito www.kavalanwhisky.com

