Iv: Sbrollini, 'indecente vignetta sessista sul Fatto'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “Eccoli i veri paladini dei diritti , quelli in perenne difesa della morale e dell'etica pubblica , pronti a puntare il dito contro il nemico numero uno Renzi con paginate di fango quotidiano che travolgono in una spirale di follia e di odio personalistico anche le donne". Così in un post su Facebook la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini che pubblica la vignetta sessista in prima pagina sul Fatto Quotidiano.

"Una vergogna alla vigilia del 25 novembre. Travaglio stia pur tranquillo che denunceremo sempre schifezze come questa. Quanta invidia sulla Leopolda, un bellissimo momento di partecipazione che certo chi è abituato a vedere il mondo con le lenti dell'odio non può comprendere. Solidarietà a tutte le donne che vedendo questa prima pagina del Fatto Quotidiano si sono sentite insultate dal solito ometto squallido”.