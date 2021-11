Il Gran Finale dell'Iron Worlds Championship (IWC) di IronFX!

24 novembre 2021 a

- LIMASSOL, Cipro, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- IronFX è entusiasta di annunciare la più grande e ultima fase dell'Iron Worlds Championship (IWC). Il campionato è stato diviso in 6 mondi, e il gran finale, detto Iron World, si svolgerà tra il 16 novembre e il 16 dicembre.

Premi:

Le 5 battaglie di trading hanno attirato grande interesse e concorrenti da tutto il mondo hanno gareggiato e vinto premi da un montepremi di 1 milione di dollari. Nei primi 4 round, i 5 vincitori di ciascun round hanno ricevuto premi in denaro da un montepremi di 25.000 dollari e, nella semifinale, 3 vincitori hanno ricevuto premi da un montepremi di 100.000 dollari. In occasione della finale, vi saranno 3 vincitori e il 1° classificato riceverà un premio in denaro di 500.000 dollari. Il montepremi per l'ultimo round è di 800.000 dollari.

Account di trading e depositi

In occasione del gran finale, i trader competeranno con un unico account a testa. Per registrarsi al gran finale, i trader dovranno depositare un minimo di 5.000 dollari. I tre vincitori della semifinale parteciperanno al gran finale con un deposito minimo di 1.000 dollari.

Un rappresentante di IronFX ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dell'interesse che abbiamo suscitato e dell'entusiasmo mostrato dai trader di tutto il mondo. Ci auguriamo che sempre più trader vogliano partecipare a tali competizioni in futuro e scoprire tutto ciò che IronFX ha da offrire. Grazie ancora a tutti i nostri trader che hanno reso questa competizione così speciale".

Informazioni su IronFX

IronFX è un premiato leader globale nel trading online, con 10 piattaforme di trading e oltre 300 strumenti negoziabili forex, metalli spot, futures, azioni, indici spot e commodities. Il broker serve più di 1 milione di clienti al dettaglio provenienti da oltre 180 Paesi, fornendo alcune delle condizioni più competitive del settore, tra cui spread ultra-bassi ed esecuzione rapida.

*Si applicano Termini e condizioni.

