24 novembre 2021 a

a

a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Non mi sento sotto aggressione dei media ma ci sono dei media che da anni vanno avanti così ma, è anche vero, che ci sono cause di risarcimento danni molto significative". Così Matteo Renzi al termine dell'audizione in Giunta per le Immunità al Senato.