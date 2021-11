24 novembre 2021 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Non mi sento un perseguitato, non grido al complotto. Dal mio punto di vista non c'è nessuna guerra con la magistratura e faccio mie le parole di oggi del presidente Mattarella". Così Matteo Renzi al termine dell'audizione in Giunta per le Immunità al Senato.