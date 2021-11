Fondazione Open: Evangelista (M5S), 'esito Renzi già scritto? Giunta su base su legge'

24 novembre 2021 a

a

a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Sì il timore c'è, ma solo nel caso in cui i miei colleghi dovessero fare una valutazione esclusivamente politica. Dal momento che invece nella Giunta bisogna valutare la legge e la Costituzione, come chiede anche il senatore Renzi, mi auguro che dai membri della Giunta e dai diversi gruppi politici avverrà ciò". Così la senatrice del Movimento 5 Stella Elvira Evangelista, a margine della Giunta per le Immunità che si è riunita oggi a Palazzo Madama sul caso del senatore Matteo Renzi, ha risposto a una domanda dei giornalisti che le chiedevano se ritenesse scontato l'esito a favore della sollevazione sul conflitto di attribuzioni dal momento che nella Giunta Italia Viva, con il centrodestra, può contare su 12 componenti su 23.