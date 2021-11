Enel: piano, dividendo per azione +13% dal 2021 al 2024 fino a 0,43 euro

24 novembre 2021 a

a

a

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - La politica dei dividendi di Enel per il periodo 2022-24 resta "semplice, prevedibile e interessante". È previsto che gli Azionisti ricevano un dividendo per azione (Dpa) fisso che si prevede cresca del 13% dal 2021 al 2024, fino a raggiungere 0,43 euro/azione. Lo rende noto l'Enel che oggi presenta il piano strategico 2022-24 alla comunità finanziaria. Si stima che la crescita attesa a livello di utili, sommata al rendimento sottostante del dividendo ('Dividend Yield'), si tradurrà in un Rendimento totale di circa il 13%.