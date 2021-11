Elago annuncia il Black Friday e il Cyber Monday Deals da non perdere

24 novembre 2021 a

- SAN DIEGO, 23 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Un'azienda di design di San Diego ha creato accessori Apple per oltre 15 anni e alcuni dei loro migliori prodotti saranno scontati per il Black Friday e il Cyber Monday. Il webstore di elago (www.elago.com) inizierà i suoi saldi il 23 novembre rdfino al 30 the offre il 20% di sconto su tutto il sito.

"Sono sicuro che tutti hanno letto le notizie sull'inflazione e su come i costi salgono durante le vacanze. Volevamo assicurarci di fornire la migliore opportunità per i nostri clienti di ottenere ciò che vogliono ad un prezzo accessibile", ha detto Andrew Lee, CEO di elago. "Ecco perché ci siamo assicurati di includere i nostri prodotti più venduti a livello globale in tutte le offerte del Black Friday e del Cyber Monday".

A parte le offerte per tutto il sito in corso sul sito di elago, hanno sconti profondi per alcuni dei loro migliori venditori su Amazon.

Custodia AW5 per AirPods 1 e 2 L'AW5 ha raggiunto la popolarità grazie al suo design unico - che sembra una vecchia console di gioco portatile - e la qualità del prodotto. Con oltre 10.000 recensioni e una valutazione di 4,7/5, la custodia è perfetta per ogni giocatore che possiede le AirPods 1 o 2. La custodia retrò sarà in vendita con il 25% di sconto il Black Friday e il Cyber Monday. Grigio chiaro: https://amzn.to/3HvOYg5Nero: https://amzn.to/30FtrRnRosa sabbia: https://amzn.to/3x2Cwzf

iPhone 13 Series Cases Se hai un nuovo iPhone 13, Pro, Pro Max o Mini, elago ha una custodia per te. Che tu voglia una custodia compatibile con MagSafe o una che offra grande protezione, tutte le custodie di elago sono semplici ed eleganti. Alcune custodie che davvero si distinguono sono la custodia Glide e le custodie Liquid Silicone. elago produce custodie per telefoni fin dalla prima generazione di iPhone, quindi puoi acquistare con fiducia. Le loro custodie saranno scontate del 25% per il Black Friday e il Cyber Monday. iPhone 13 Mini: https://amzn.to/3DzsOqAiPhone 13: https://amzn.to/3ns4FwHiPhone 13 Pro: https://amzn.to/3HBPusUiPhone 13 Pro Max: https://amzn.to/3cs3pTY

Custodia in silicone liquido per iPhone 12 Series La custodia Liquid Silicone è stata un punto fermo di elago per qualche tempo e ha avuto un'eccellente soddisfazione dei clienti secondo le recensioni di Amazon. Il silicone liquido dà alla custodia una sensazione incredibilmente morbida senza sacrificare la protezione. Queste custodie sono come quelle in silicone di Apple ma a metà prezzo. Prendetele finché potete al 25% di sconto durante il Black Friday e il Cyber Monday. iPhone 12 Mini: https://amzn.to/3HxR66X iPhone 12/12 Pro: https://amzn.to/3kRTyLL iPhone 12 Pro Max: https://amzn.to/3cwecfG

elago è prima di tutto un'azienda di design. Il loro motto è "semplice raffinatezza" perché creano prodotti che sono utili ed estetici.

elago ha iniziato a San Diego, CA nel 2002 e ha ricevuto numerosi premi internazionali di design tra cui Spark Awards e reddot awards.

