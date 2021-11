Doris: Pier Silvio Berlusconi, 'persona unica per valori, stima infinita'

24 novembre 2021 a

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - "Una stima infinita. È il primo sentimento che provo pensando al caro Ennio, un grandissimo imprenditore e una persona unica per valori, principi e umanità". Lo afferma Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, dopo la scomparsa di Ennio Doris, fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum. "Per me è sempre stato un esempio e un riferimento: mi ha sempre dato stimoli importanti anche dal punto di vista professionale, esprimendomi il suo sostegno fino all'ultimo. Mi stringo con affetto, commozione e riconoscenza alla cara Lina a Massimo e a Sara", aggiunge.