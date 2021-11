Cremona: segregate e costrette a prostituirsi, denunciata banda di sfruttatori

24 novembre 2021 a

a

a

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - Tre uomini, cittadini rumeni, sono stati denunciati dai carabinieri a Cremona per sfruttamento e induzione alla prostituzione in concorso, percosse e violenza sessuale. Le indagini hanno preso il via nel febbraio scorso quando un cittadino romeno, residente nel veronese, ha denunciato la scomparsa di una sua nipote 26enne. I militari, con le informazioni ottenute dall'uomo, hanno eseguito un blitz in un appartamento nel centro di Cremona, dove hanno trovato e liberato la giovane scomparsa, che era in compagnia di altre tre connazionali, tutte tra i 20 ed i 24 anni.

Due delle ragazze erano state convinte a venire in Italia da tre connazionali, che le avevano poi minacciate di morte e di rivalersi sulle loro famiglie se non si fossero prostituite. Per convincere le loro vittime, i tre le avevano anche violentate. Infine le avevano chiuse nell'appartamento. Nel corso delle indagini sono state individuate altre tre cittadine romene di 20 anni, residenti in provincia di Milano, Lodi e Pavia, costrette a prostituirsi.

Le ragazze venivano offerte su siti internet specializzati e venivano poi accompagnate dagli sfruttatori nei motel o negli appartamenti precedentemente concordati con i clienti.