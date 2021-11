24 novembre 2021 a





Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Via libera del Consiglio dei ministri, all'unanimità, alle nuove misure anti-covid per contrastare la quarta ondata. Via libera soprattutto alla stretta sui no vax, con il super green pass, dunque solo per vaccinati, per accedere alle attività ludiche e ricreative.