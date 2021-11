Covid: Musumeci, 'Sì obbligo vaccinale, Stato ha diritto-dovere sospendere libertà individuali'

24 novembre 2021 a

Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - "E' una battaglia di civiltà e di diritti e di doveri. Lo Stato è il grande padre di famiglia e ha il dovere di tutelare la propria comunità. Sono convinto che in alcuni casi particolati lo Stato abbia il diritto-dovere di sospendere momentaneamente alcune libertà individuali". Lo ha detto il Governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo a La7. Ieri il Presidente della Regione ha ribadito di essere a favore dell'obbligo vaccinale. "Se l'adozione di questo drastico provvedimento dovesse servire a salvaguardare interessi generali - dice - Non è in problema di presidente di destra o sinistra. C'è uno zoccolo duro di irriducibili, all'interno di questa fascia larga parte di cittadini che hanno bisogno di convincersi, recalcitranti, è probabile che una misura ulteriormente restrittiva possa convincere i più refrattari e a recuperare la ragione del vaccino chi non si è lasciato ancora convincere".