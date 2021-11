Covid: lo statistico, 'su base trend attuali 1 mln di contagiati entro fine anno'

24 novembre 2021 a

a

a

Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - "Sulla base delle tendenze attuali (+30% di positivi rispetto a una settimana fa), anche l'Italia si appresta ad entrare nella quarta ondata" di Covid-19. "Secondo le stime attuali, si prevede che il numero di persone che contrarranno il virus entro la fine dell'anno sarà di oltre un milione". E' la stima che Luca Rossi, docente di statistica sociale all'università Niccolò Cusano, fa all'Adnkronos.

"La situazione attuale è comunque ben diversa da quella dello scorso inverno - sottolinea - Le ospedalizzazioni e i decessi, infatti, restano bassi e questo grazie sicuramente ai vaccini e all'introduzione del Green pass. L'incremento dei positivi è imputabile, oltre che all'arrivo dell'inverno, alla riapertura delle scuole in presenza, alla diminuzione dell'efficacia del vaccino dopo 5 mesi dalla somministrazione (passata dal 95% all'82%), anche all'impennata dei tamponi che si stanno effettuando a seguito dell'entrata in vigore del Green pass (15 ottobre): si è passati da circa 150mila tamponi ad agosto agli attuali 400mila giornalieri. E' ovvio che, se si fanno più tamponi - osserva Rossi - la probabilità di rintracciare asintomatici aumenta notevolmente e quindi aumenta il numero dei positivi".

"Per bloccare questa ondata, evitando l'intasamento delle terapie intensive, il Governo - esorta il docente - dovrà mettere in campo nuove strategie: chiamata attiva per la terza dose e stretta per coloro che ad oggi non hanno ancora il Green pass".