Covid: Draghi, 'su stato emergenza valutiamo verso fine anno'

24 novembre 2021

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Sullo stato di emergenza non mi azzardo a dire che abbiamo deciso a un mese della scadenza, altrimenti il professor Cassese mi sgrida. Valuteremo la situazione. Ma la domanda da porsi è: a noi interessa prorogare l'emergenza o avere a disposizione tutta la struttura sanitaria, di controlli, di intervento che ci ha permesso di affrontare la pandemia? Penso la seconda, quindi bisogna chiedersi se è possibile mantenere questa struttura senza prolungare lo stato di emergenza. Non lo so se è possibile, ma lo vedremo". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri che ha varato le nuove misure anti-Covid.

Poi a un cronista che, ponendogli una domanda, ha riportato la contrarietà del premier alla proroga dello stato d'emergenza, "attenzione - ha messo in chiaro Draghi - non mi mettete in bocca cosa che non ho detto. Io non ho detto questo...".