Covid: Draghi, 'situazione sotto controllo, tra le migliori in Europa grazie a vaccini'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo preso importanti provvedimenti in tema di controllo pandemia", tant'è che "la situazione italiana è sotto controllo, una delle situazioni migliori in Europa, grazie a una campagna vaccinale che ha registrato un successo notevole. Voglio continuare a ringraziare tutti gli italiani, che hanno aderito con grande partecipazione, e anche a quelli che si stanno sottoponendo alla terza dose, con numeri incoraggianti". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri che ha varato le nuove misure anti-Covid.

"Ora occorre chiedersi di eventuali rischi, c'è una situazione esterna grave in paesi con noi confinanti. Anche la nostra situazione , in Italia, è lieve e in costante peggioramento. Non siamo ancora nella pienezza dell'inverno e considerare il fatto che, grazie all'evidenza scientifica, sappiamo che la copertura vaccinale comincia ad affievolirsi in questo periodo, per questo abbiamo deciso l'anticipazione della terza dose a 5 anziché 6 mesi".