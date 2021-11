Covid: Draghi, 'misure per dare certezze a stagione turistica, facciamo il possibile'

24 novembre 2021 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Questi vari interventi servono proprio a dare certezze alla stagione turistica". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri che ha varato le nuove misure anti-Covid.

"Quale era l'alternativa lo scorso anno? Si guardava al peggioramento dei contagi - ha ricordato il presidente del Consiglio - poi si diceva che non sarebbe stato possibile tenere aperto e poi si è deciso di non tenere aperto, ma già prima molte prenotazioni erano scomparse, quindi questa strategia tende a dire che avremo fatto il possibile per difenderci dalla diffusione della pandemia e mantenere aperta la stagione".