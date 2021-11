Champions, colpo Milan a Madrid: gol Messias stende Atletico

24 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Impresa del Milan che grazie a un gol di Messias all'86' mantiene vive le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League. Al Wanda Metropolitano i rossoneri battono 1-0 l'Atletico Madrid grazie a un colpo di testa del brasiliano. La contemporanea vittoria per 2-0 del Liverpool contro il Porto disegna la classifica del gruppo D, quando manca un turno al termine, con gli inglesi saldamente in testa con 15 punti, a 5 il Porto, a 4 Milan e Atletico Madrid.

I 'colchoneros' partono subito aggressivi, al 2' De Paul chiama Tatarusanu ad una grande parata ma l'azione era viziata da fuorigioco. Il Milan replica con uno slalom di Brahim Diaz che supera due giocatori con tiro finale da dimenticare. Brahim Diaz ancora pericoloso, lo spagnolo entra in area e serve Giroud ma Savic intercetta salvando l'Atletico.

Al 18' destro secco di De Paul, alto. Ancora gli spagnoli, Llorente mette sul dischetto per Griezmann che svirgola il pallone. Partita intensa al Wanda Metropolitano con le due squadre molto aggressive a caccia dei 3 punti. Al 34' lancio lungo di Lukaku, Theo Hernandez si coordina per la conclusione al volo alta di poco.

La ripresa comincia con un preziosismo di Saelemaekers che si destreggia tra due avversari e da posizione defilata tenta il diagonale facile preda di Oblak. Ripartenza dell'Atletico, Lemar prende il tempo a Tonali e tenta il tiro, Tatarusanu blocca sul primo palo. Numero di Griezmann che va via a Romagnoli, Kjear contiene Carrasco. Al 55' tiro al volo di Giroud dal limite, alto. Ci prova anche Kessié, cannonata dalla distanza fuori misura. Guadagna metri il Milan. Punizione dal limite di Theo Hernandez per la testa di Kjaer, incornata sopra la traversa.

Sostituzioni per i colchoneros, esce Lemar per Correa e Hermoso per Lodi. Quadruplo cambio per Pioli, entrano Ibrahimovic, Bakayoko, Florenzi e Messias per Giroud, Tonali, Kalulu e Krunic. Al 71' occasionissima Milan, Ibra serve Messias che va sul fondo e serve al centro Bakayoko ma Savic di ginocchio salva un gol fatto, poco dopo palla dentro per Theo Hernandez che non riesce a indirizzare a rete dall'area piccola. Poco dopo Griezmann va sulla fascia destra e pesca al limite l'accorrente De Paul, sul rasoterra fa buona guardia Tatarusanu.

Insiste il Milan, tracciante di Florenzi sopra la traversa. Doppio cambio di Simeone, entrano Cunha e Vrsaliko per Suarez e De Paul. Esce Brahim Diaz per Bennacer. All'80' punizione per la testa di Bakayoko di poco alto. Esce Griezmann, al suo posto Kondogbia. Preme il Milan, all'85' Messias per Ibra che dall'area piccola chiama Oblak ad una grande parata per scongiurare il gol. All'86' ripartenza Milan, Kessié mette al centro per Messias che di testa porta i rossoneri in vantaggio. Ancora Milan con una conclusione di Bennacer respinta dal portiere. Al 90' Llorente mette al centro per Cunha che sfiora il pari mettendo a lato sottoporta. Dopo 5 di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro.