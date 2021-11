Casa: Nomisma, a Milano prezzi abitazioni +4,1%

24 novembre 2021 a

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - Nel primo semestre dell'anno 2021 il volume di compravendite sul mercato residenziale milanese ha segnato un incremento del 31% rispetto allo stesso periodo del 2020, tornando in linea con il primo semestre 2019. L'operazione di acquisto è sostenuta da mutuo nell'80% dei casi. Sul mercato milanese, inoltre, torna a crescere la quota di chi acquista abitazioni ristrutturate al nuovo o nuove (36%). A Milano i prezzi medi, secondo il terzo Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2021 di Nomisma, confermano la crescita positiva su base annuale (+4,1% media cittadina). Il proseguimento del trend è confermato dal risultato semestrale (+2,3%), che presenta le performance migliori nelle zone semicentrali della città. Diminuisce lo sconto medio sul prezzo richiesto (8%), di circa un punto percentuale in tutte le zone urbane e di circa due punti in periferia. "La brillante ripresa dei prezzi medi connota ancora una volta il mercato residenziale di Milano come campione nazionale per intensità e resilienza degli indicatori, da un lato, e come anticipatore dei trend immobiliari, dall'altro", si spiega da Nomisma.

Sul versante della locazione non si riscontra la stessa reattività registrata per il segmento della compravendita. Le aspettative di ripresa dei canoni conseguente alla rilevante variazione annuale (+2,1%) vengono deluse da un risultato semestrale poco più che positivo (+0,5%). I tempi medi di vendita sono celeri (circa 4 mesi) se comparati alla media del panel considerato (5,5 mesi), contenuti in un range che va dai 3 mesi medi delle aree centrali a circa 5 mesi in periferia. Rispetto al primo semestre dell'anno, si accorciano di circa un mese i tempi di locazione (2 mesi), piuttosto omogenei tra tutte le zone cittadine.

Le previsioni degli operatori prospettano per il primo semestre 2022 una stabilità dei livelli transati, associata a un incremento dei prezzi medi. Sul versante della locazione le attese vanno nella direzione di un moderato aumento dei contratti e del livello dei canoni. In particolare, il 45% degli operatori consultati ritiene che il mercato milanese nel 2022 tornerà ai livelli del 2019, mentre il 23% ritiene che la performance del mercato sarà inferiore, rispetto ad un anno che è stato molto positivo.