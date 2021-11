24 novembre 2021 a

a

a

Mosca, 24 nov. - (Adnkronos) - Lo Spartak Mosca è in vantaggio per 2-0 sul Napoli al termine del primo tempo del match valido per la quinta giornata del gruppo C di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio dello Spartak. A decidere sin qui la partita la doppietta di Sobolev al 3' su rigore e al 28'.