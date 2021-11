Atradius: atteso in Italia +34% insolvenze aziendali nel 2022

24 novembre 2021 a

AMSTERDAM e ROMA, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Cresce in Europa, in termini di valore, la percentuale di fatture insolute alla scadenza. Si passa al 53% del valore totale delle fatture relative ad operazioni commerciali tra aziende, dal 47% dello scorso anno. Stesso discorso per i crediti inesigibili, che arrivano al 10% del valore totale delle fatture, dal 7% di un anno fa. Mentre l'Italia risulta in linea con la media europea per quanto attiene alla percentuale di crediti inesigibili su fatture emesse, il dato relativo ai ritardi di pagamento su operazioni commerciali tra aziende sale al 56% del valore totale delle fatture emesse, poco sopra la media europea e sostanzialmente in linea con quanto rilevato un anno fa. È questo, in sintesi, il dato complessivo sulla situazione del rischio di credito commerciale nel nostro Paese, secondo quanto emerge dai risultati del sondaggio annuale condotto da Atradius sui comportamenti di pagamento tra aziende a livello internazionale (Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento). Il sondaggio viene condotto in Asia, Nord America ed Europa, ivi compresa l'Italia.

Il peggioramento degli scenari di rischio di credito commerciale registrato quest'anno a livello mondiale sembra aver rappresentato uno stimolo al ricorso all'assicurazione dei crediti. Per quanto riguarda l'Italia, 3 aziende italiane intervistate su 5 nei settori agroalimentare, siderurgico e del tessile/abbigliamento hanno dichiarato di aver fatto ricorso a un'assicurazione del credito commerciale per proteggere i flussi di casa della propria attività. Per la maggior parte di queste aziende, l'approccio strategico alla gestione dei crediti ha permesso di mitigare gli impatti negativi del rischio di credito commerciale su tempi medi d'incasso delle fatture. Chi ha scelto di non assicurarsi ha riferito un aumento in termini di tempo, costi e risorse destinati all'incasso delle fatture insolute.

Guardando al 2022, tre quarti delle imprese intervistate prevedono di mantenere l'attuale approccio per quanto riguarda la gestione del rischio di credito commerciale. Il 70% delle aziende intervistate prevede una crescita del business per il prossimo anno, derivante dal miglioramento significativo dell'economia del nostro Paese, e dal modesto miglioramento delle dinamiche del commercio internazionale nei prossimi mesi. Benché il 46% delle imprese intervistate preveda di ricorrere al credito commerciale con la stessa frequenza di quest'anno, il 25% intende concedere dilazioni di pagamento più lunghe ai propri clienti quale forma di finanziamento a breve termine. Ad agevolare questi processi, l'adozione in modo permanente delle tecnologie digitali, già utilizzate in modo più frequente rispetto al passato nell'ambito dello smart-working e dell'e-commerce.

Massimo Mancini, Country Director di Atradius per l'Italia, ha commentato: "È di pochi giorni fa la decisione della Commissione Europea di prolungare a fine giugno 2022 la vigenza di misure di supporto al tessuto economico-produttivo, per agevolarne la transizione verso la ripresa e minimizzare le criticità che potrebbero indebolirne la sostenibilità. Nonostante larga parte del tessuto economico-produttivo italiano si sia mostrato in questi anni resiliente nel saper fronteggiare la crisi pandemica, la messa in campo di ulteriori misure a supporto delle PMI, in tema di investimenti e agevolazioni di accesso a fonti esterne di finanziamento, è un chiaro segnale della necessità di un ulteriore sforzo per il 2022. Questo non può che trovare il suo logico corollario nella maggiore consapevolezza da parte delle aziende, rafforzata dall'esperienza della pandemia, verso la protezione del business dal rischio di insolvenza dei clienti. Solo così si potrà parlare di ripresa prima di tutto sostenibile, ma ancor più importante di lungo periodo."

Il sondaggio è stato condotto nel terzo trimestre del 2021 in tredici Paesi dell'area europea, compresa l'Italia. I risultati offrono un'ampia panoramica dei comportamenti di pagamento di specifici settori e mercati, e rappresentano un termometro sull'andamento della fiducia dei mercati. I report dei singoli Paesi oggetto del sondaggio in Europa sono scaricabili gratuitamente nella sezione Pubblicazioni del sito Internet di Atradius. Il report per l'Italia è scaricabile gratuitamente accedendo al sito atradius.it, Pubblicazioni, Barometro sui comportamenti di pagamento.

