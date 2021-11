Ue: Giorgetti, 'serve revisione pacchetto Fit for 55, industria Italia rischia'**

24 novembre 2021 a

Roma, 24 nov. - (Adnkronos) - Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti "ritiene necessario proporre alla Commissione una revisione del pacchetto Fit for 55 al fine di favorire una gestione della transizione ecologica che tenga conto" delle caratteristiche dell'industria italiana "e degli aspetti sociali ad essa legati, tematiche anche di recente ribadite alla Cop26 di Glasgow" di cui "Italia e Germania non ha condiviso le conclusioni". Lo ha annunciato lo stesso Giorgetti in Question Time alla Camerca ricordato che se "sono fondamentali" gli obiettivi di transizione green definiti nel pacchetto comunitario "va anche considerata l'alta vocazione industriale italiana e le caratteristiche manifatturiere del nostro sistema produttivo che rischia di essere più esposto di altri competitor" alle conseguenze di questa transizione.