Spazio: la Nasa invita Bruce Willis a test di SpaceX, ma la star non ci sarà**

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - I funzionari statunitensi hanno a lungo 'invocato' il nome di Bruce Willis "nell'interesse della sicurezza planetaria". Lo rivela il sito Deadline Hollywood raccontando che, mentre la Nasa lancia stasera la sua prima missione di prova per reindirizzare un asteroide non minaccioso per la Terra, l'amministratore del dipartimento Bill Nelson ha detto che l'agenzia ha invitato Willis al lancio, ma che la stella di Hollywood non sarà lì. Data la memorabile interpretazione di Willis in 'Armageddon', "non volevamo perdere quella connessione", ha aggiunto Nelson. Tuttavia se Willis è nel sud della California stasera, secondo quanto afferma Deadline, non è del tutto escluso che possa prendere parte al lancio.

I residenti dell'area di Los Angeles potrebbero assistere a un impressionante spettacolo di luci nel cielo notturno stasera, quando SpaceX di Elon Musk tenterà di lanciare la "missione di difesa planetaria" dalla base della forza spaziale Vandenberg, vicino a Lompoc, a nord di Santa Barbara. A seconda della visibilità, i lanci notturni dei razzi da Vandenberg possono creare spettacoli abbaglianti, visibili in gran parte della California meridionale. Le bizzarre forme delle nuvole che si creano e le luci mai viste spesso suscitano moltissimi commenti social, molti dei quali fanno riferimento proprio ad 'Armageddon'.

Il test di stasera è previsto per le 22.21. I display luminosi dei razzi originati da Vandenberg di solito appaiono su Los Angeles poco dopo il decollo. L'evento è il lancio della missione Double Asteroid Redirection Test, o Dart, della Nasa, "il primo test di difesa planetaria su vasta scala al mondo, che dimostra un metodo di tecnologia di deflessione degli asteroidi". Ci sono voluti anni di lavoro.