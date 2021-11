Green pass: indagini, ideatore cortei Milano ne ha distribuiti mille via web**

24 novembre 2021 a

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - L'ideatore e promotore dei cortei no green pass di Milano ha distribuito circa mille certificati verdi via Telegram. E' quanto emerso dall'esame del telefono del 19enne perquisito dalla polizia nell'ambito dell'indagine coordinata da Alberto Nobili, coordinatore della Sezione distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano. I certificati verdi sono intestati ad altrettante persone e la polizia ha in corso accertamenti per rintracciarne l'origine. Il 19enne ha ammesso di averli scaricati dalla rete e distribuiti gratuitamente a più utenti possibile. Per questo è stato denunciato anche per il reato di ricettazione, assieme ad altri due soggetti, individuati tra i destinatari dei file contenenti i green pass e sottoposti a perquisizione e sequestro dei device.