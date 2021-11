Calcio: Galante, 'per Juve serata storta, questa sconfitte aiutano a capire cosa manca'**

24 novembre 2021 a

a

a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Il primo tempo della Juventus con il Chelsea è stato equilibrato, ma in Europa quando incontri squadre di questo livello, se pensate che Lukaku era in panchina...è dura, ma è stata una serata storta. Tanti giocatori non hanno fatto la partita che possono fare". E' l'opinione espressa da Fabio Galante, ex giocatore dell'Inter e Legend di Sport e Salute, all'Adnkronos, sulla sconfitta dei bianconeri per 4-0 a Londra con il Chelsea. "Per fortuna per la Juventus è che è già qualificata, anche se arrivare primi ti può avvantaggiare nel sorteggio, ma questa sconfitte ti possono aiutare a capire bene cosa manca ancora per rimanere ad alti livelli. La Juventus i giocatori ce li ha è un po' in ricostruzione, anche se può giocarsela meglio rispetto a ieri sera", ha proseguito Galante presente oggi alla presentazione dell'app My Sport e Salute allo stadio Olimpico.