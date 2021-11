Calcio: Ferrero, 'media company Serie A è necessaria ma non possiamo sbagliare'**

24 novembre 2021 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "La media company della Lega calcio di Serie A? Sono progetti fattibili ma adesso la Lega calcio rappresenta il calcio a livello totale, manteniamo tutte le leve, e questa media company è necessaria per poter seguitare a sviluppare il gioco del calcio, che è il sale della vita, ma bisogna farlo con calma e attenzione, perché non possiamo sbagliare". Lo ha detto il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, a margine della presentazione dell'app My Sport e Salute allo stadio Olimpico di Roma sulla Media company della Lega calcio di Serie A.