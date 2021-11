Calcio: Europa League, Spartak Mosca-Napoli 2-1**

24 novembre 2021 a

Mosca, 24 nov. - (Adnkronos) - Lo Spartak Mosca batte 2-1 il Napoli in un match valido per la quinta giornata del gruppo C di Europa League disputato allo stadio dello Spartak. A decidere la partita la doppietta di Sobolev al 3' su rigore e al 28', il gol degli azzurri lo segna Elmas al 64'. Nella classifica del girone i russi e i partenopei guidano con 7 punti, seguiti dal Legia Varsavia a 6 e dal Leicester a 5. Domani i polacchi saranno ospiti degli inglesi.