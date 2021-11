Scuola: Draghi, 'governo investe perché restino aperte al pomeriggio'

23 novembre 2021 a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Stiamo lavorando per creare tantissimi punti luce, portare più sport nella scuola, fare della scuola una comunità. Il governo ha investito tantissimo nelle palestre e nel tempo pieno, sono state investite tante risorse in questo e la situazione sta migliorando. L'obiettivo è che i ragazzi tornino a scuola nel pomeriggio. Perché a un certo punto i grandi hanno iniziato a capire che voi siete al primo posto". Così il premier Mario Draghi, visitando il punto luce di Save the Children nel quartiere capitolino di Torre Angela.

"Siete fortunati parecchio ad avere questo posto dove vi vedete tra voi - ha esordito il presidente del Consiglio - e avete queste persone bravissime che vi vogliono un bene straordinario, perché comincia tutto da lì, dal loro affetto e da quello che sapete darvi tra voi. Appena entri qui si sente un amore pazzesco e vi ringrazio per avermi invitato".