Sabrina Bartolomei: aperte le prenotazioni per il ritiro di meditazione e yoga presso l'Albagnano Healing Meditation Centre

23 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Dal 10 al 12 dicembre un weekend di meditazione Vipassana, insight dialogue e yoga integrale. A guidare il ritiro sono l'insegnante Sabrina Bartolomei e il venerabile Anuruddha dallo Sri Lanka. Limitati i posti ancora disponibili.

Milano, 23 novembre 2021. Saranno i temi della consapevolezza, dell'impermanenza e dell'equanimità al centro del prossimo ritiro “Meditazione Vipassana e Yoga integrale” organizzato dal 10 al 12 dicembre presso l'Albagnano Healing Meditation Centre, centro buddista tibetano in provincia di Verbania, sul Lago Maggiore, e tra i principali in Italia. Sono attualmente in corso le prenotazioni, ma i posti per partecipare, viste le esigenze imposte da questo particolare momento, sono limitati a massimo 50 persone. Il ritiro è organizzato dall'insegnante Sabrina Bartolomei, titolare della Scuola Ananda Shanti di yoga e meditazione Vipassana a Cesena, insieme con il venerabile Anuruddha dallo Sri Lanka, che guiderà i partecipanti nella pratica della meditazione in questo luogo di grande raccoglimento. L'Albagnano Healing Meditation Centre, infatti, è considerato un “piccolo Tibet” immerso nei boschi di pini e castagni e affacciato sul suggestivo panorama del lago.

Il weekend di ritiro prevede incontri di meditazione Vipassana, insight dialogue e yoga integrale. con molteplici benefici per il corpo e per la mente. “Prima di tutto il ritiro ci dona la possibilità di trascorrere tre giorni nella pace della natura la possibilità - spiega l'insegnante Sabrina Bartolomei - con la possibilità di rilassarsi, eliminare le tensioni, migliorare la concentrazione e la calma interiore con la meditazione. Riguardo alla pratica dello yoga, il percorso è legato alla trasformazione e all'introspezione, non a caso il ritiro si svolge nel passaggio tra le due stagioni dell'autunno e dell'inverno. Ci permetterà di decidere cosa lasciare andare, facendo spazio al nuovo e a ciò che siamo. Utilizzeremo per questo le tecniche del pranayama, asana, mudra, mantra e yoga nidra”.

Tra i punti centrali del ritiro c'è la meditazione Vipassana, un metodo per cambiare se stessi attraverso l'osservazione interiore. “Si focalizza sulla profonda interconnessione tra la mente e il corpo, di cui può esser fatta esperienza direttamente attraverso l'attenzione delle sensazioni fisiche nel corpo, che continuamente si interconnettono e condizionano la mente. Questa esperienza è un valido strumento per dissolvere le impurità mentali e per sviluppare una mente bilanciata piena di amore e compassione”, conclude Sabrina Bartolomei.

Il corso presso l'Albagnano Healing Meditation Centre si svolgerà da venerdì sera a domenica pomeriggio su prenotazione. L'organizzazione generale è affidata a Sabrina Bartolomei, insegnante certificata che ha dedicato la vita all'insegnamento di yoga integrale e meditazione Vipassana unita al buddismo tibetano. Da alcuni anni organizza viaggi yoga in Italia e all'estero, con un importante riscontro di partecipazione sia di donne che di uomini.

CONTATTI: Search Engine Optimization