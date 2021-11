Regali di Natale 2021: le idee gourmet di Callipo per gli appassionati di food

23 novembre 2021 a

a

a

(23 novembre 2021) - 23 novembre 2021 - Per un Natale all'insegna del gusto arrivano le idee regalo di Callipo, proposte sfiziose per conquistare amici e parenti buongustai. Search Engine Optimization

L'ispirazione per il perfetto dono gastronomico arriva dai cofanetti d'autore disegnati dal noto designer calabrese Antonio Aricò che racchiudono il pregiato tonno dell'azienda conserviera e una selezione degli altri prodotti d'eccellenza del territorio come il peperoncino, la ‘nduia, la cipolla rossa di Tropea IGP, il bergamotto ecc…

La collezione firmata Aricò racconta sette Storie di Mare attraverso illustrazioni che si ispirano al rito e alla tradizione della pesca del tonno: Tonnaroti, è un omaggio alle antiche tonnare e ai tonnaroti, i “contadini del mare”, che si occupavano della pesca del tonno; Tonnazzo, così veniva chiamato il tonno più grosso che veniva offerto in voto a San Francesco, protettore della gente di mare; Bagnarote, le donne “del mare”, forti ed instancabili, dai tratti mediterranei e dal temperamento fiero, portavano in testa grosse ceste con il pescato del giorno; Fuitina, immortala una scena d'amore mitologica dove il tonnaroto scappa via su una barca con una sirena del mediterraneo; Levata, la prima “levata” del tonno al grido dei tonnaroti “leva, leva, tira!”; Marinaresco, ritrae Barbe Calabresi e corpi mitologici. Il Tonno è tenuto sulla testa in un inno alla vita e al cibo; Tarantella, rappresenta la danza delle sirene mediterranee con ceste e pesci sulla testa. Regali di gusto e solidali, infatti, il confezionamento è realizzato da un gruppo di detenuti del Penitenziario di Vibo Valentia (VV) con cui Callipo porta avanti da sei anni un progetto di inclusione sociale, formazione e lavoro.

Il lato dolce dei regali è il panettone artigianale Callipo, un omaggio al territorio calabrese con l'utilizzo di materie prime di altissima qualità. Il panettone viene, infatti, realizzato a mano con pochi ingredienti freschi e genuini, senza olio di palma, conservanti e coloranti, e necessita di oltre 40 ore di lievitazione e un riposo lento a testa in giù per 12 ore. Disponibile in tre varianti: classico, nel rispetto della tradizione, con arancia candita e uva sultanina; agli agrumi con una ricetta esclusiva che unisce la delicatezza del cioccolato bianco all'aroma intenso del cedro e del bergamotto, agrumi tipici del territorio; la versione golosa al doppio cioccolato dove la delicatezza del cioccolato bianco si unisce al gusto deciso del fondente. Un regalo non solo buono ma anche bello grazie al packaging artistico realizzato da Antonio Aricò.

Le idee regalo Callipo sono disponibili presso i punti vendita aziendali e acquistabili online su in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO LorenzCrood.com senza spese di spedizione aggiuntive in tutta Italia.

Callipo Group

Il Gruppo Callipo è costituito da 7 aziende che occupano complessivamente circa 400 addetti (Callipo Group Srl, Giacinto Callipo Conserve Alimentari Spa, Popilia Srl, Callipo Gelateria Srl, Callipo Sport Srl, Med Frigus Srl, Callipo Turismo Srl). La Giacinto Callipo Conserve Alimentari SpA è una delle eccellenze italiane con una storia di 107 anni. L'azienda è stata fondata nel 1913 a Pizzo Calabro (VV) e oggi è guidata dal Cavaliere del Lavoro Filippo Callipo, affiancato dai figli Giacinto e Filippo Maria che rappresentano la quinta generazione della famiglia. Il vero punto di forza della Callipo è la lavorazione del tonno, effettuata completamente in Italia a partire dal pesce intero. Lo stabilimento produttivo dell'azienda è a Maierato (VV), si estende su una superficie di circa 34.000 mq, 9.000 dei quali coperti, e offre un'immagine di modernità ed efficienza per l'avanzata tecnologia degli impianti e delle attrezzature. www.callipogroup.com

Contatti Ufficio Stampa:

Angela Arena /

puoi segnalarlo a Google