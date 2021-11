Innovazione: Rds 100% grandi successi, 200mila euro per startup italiane

23 novembre 2021 a

Roma, 23 nov. (Labitalia) - Rds 100% grandi successi conferma anche nel 2021 il suo grande impegno nei confronti delle realtà emergenti più all'avanguardia del Paese e dei giovani, a testimonianza del fatto che i valori di innovazione e cambiamento rappresentano la base della vision aziendale. A tal proposito, il sostegno dell'emittente radiofonica nei confronti delle start up italiane è stato di ben 200 mila euro, supporto che si è concretizzato non solo attraverso l'assegnazione di importanti premi, ma anche tramite attività di collaborazione con incubatori e percorsi di accelerazione e partecipazione attiva all'interno di altre iniziative di valorizzazione dei talenti. In particolare, durante il corso del 2021, Rds ha conferito riconoscimenti a start up molto innovative e green come VoiceMed e Hexagro, nell'ambito del Web Marketing Festival, il più grande Festival sull'innovazione Digitale e Sociale, Treebù durante l'evento Digithon, la più grande maratona digitale del Paese, e Tile per Digital Meet, luogo di incontri, eventi, approfondimenti legati al mondo del digitale, dell'ict e del web.

In aggiunta, fondamentali sono state anche le collaborazioni continuative con alcuni dei principali incubatori del Paese, come Digital Magics e il percorso di accelerazione 'Magic wand acceleration program for digital fast growing sustainability startups', così come con Intesa San Paolo e Rolling Stone per il percorso di accelerazione 'Immediate', primo a livello europeo per media e intrattenimento. Infine, grazie al ruolo che ricopre nel panorama mediatico italiano, l'azienda non si è limitata a svolgere un'attività di amplificazione nei confronti delle iniziative dedicate alla valorizzazione dei giovani talenti, ma vi ha preso anche parte in modo attivo. Recenti esempi sono rappresentati da MYllennium Award, premio rivolto ai giovani under 30, a cui il General Manager Massimiliano Montefusco ha partecipato in qualità di membro della giuria, così come anche per Digital Meet e gli aventi innovativi prima citati.

Massimiliano Montefusco, general manager di Rds 100% grandi successi, ha commentato: “Se da una parte, accogliere e promuovere il cambiamento è fondamentale per qualsiasi azienda che desidera essere protagonista nel futuro, adottare un'innovazione di pensiero e di azione, attraverso l'utilizzo dei canali digitali e l'evoluzione dei processi rappresentano le chiavi del successo di pubblico che Rds fa registrare da anni". "Consapevoli - ha sottolineato - dell'importanza che questo approccio può significare anche per tutte le giovani aziende che si affacciano nel complicato e sfidante mondo del business, quest'anno abbiamo voluto incrementare il nostro impegno nei loro confronti, con l'obiettivo di aiutare i ragazzi più meritevoli nel realizzare i loro sogni e dare un piccolo contributo concreto al Paese, per fare in modo che l'Italia possa tornare finalmente a valorizzare e trattenere i suoi più grandi talenti”.